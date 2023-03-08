ASO’dan Kadınların Ekonomik Yaşama Katılımı için uluslararası imza

Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler’in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç konuya ilişkin açıklamasında, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Belgesi’ne sahip olduklarını belirterek, "Kadınların iş hayatına katılım oranının artması ekonomik gelişmemizi hızlandıracaktır" dedi.

Ardıç sözlerine şöyle devam etti:

“ASO, 300’ün üzerinde üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun koordinatörü olarak kadın girişimcileri desteklemekte; kadınların yönetime katılma oranlarını artırmak amacıyla projeler uygulamaktadır. Kadın dernekleri ile STK’ları tarafından yürütülen projelere katkı sağlamayan odamız; eğitimler, seminerler, proje gibi faaliyetlerinde cinsiyetin eşit dağılımını gözetmekte, en önemlisi bu kriterlere bünyesindeki istihdam açısından da özen göstermektedir. Ankara Sanayi Odası, Ankara’da bir öncü olarak, çalışma hayatında kadınları desteklemek üzere sarf edilen gayretleri daha da artırmak üzere, 60 yıllık tarihinde ilk kez Yönetim Kurulu’na bir kadın üye almıştır. TOBB’a bir kadın delege seçmiş, kadın üyelerinin sayısını Mecliste yüzde 67, Meslek Komitelerinde yüzde 110 oranında artırmış ve Odada çalışan kadın yöneticilerin sayısını yükseltmiştir. Ankara Sanayi Odası adına WEPs’i imzalayarak ve benimseyerek, gururla taahhüt ediyorum ki; üyelerimize WEPs’i tanıtacak ve imzacı olmaları için teşvik ve rehberlik edeceğiz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne WEPs’i tanıtmak ve yaymak konusundaki gayretlerinde destek sağlayacağız. Odanın çalışan politikasında söz konusu prensipleri temel olarak alacağız ve böylece kadınların her seviyede eşit temsilini destekleyerek Türk Sanayisindeki kadın algısını güçlendirmek için katkıda bulunacağız.”

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Nedir?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişmesindeki en önemli etken olduğu görüşü artık uluslararası kuruluşlardan hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her düzeyde kabul görmektedir. Bunun yanında sivil toplum, siyaset ve akademi ile birlikte özel sektör de toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışma yaşamının her alanına yaygınlaştırmak üzere çeşitli sorumluluklar üstlenmektedir.

Şirketlerin bu sorumlulukları yerine getirmeye başladığının en önemli göstergelerinden biri de “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)”ni imzalayarak bu çerçevede çalışmalar yürütüyor olmalarıdır. WEPs 2030 gündemi ve de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın toplumsal cinsiyet boyutuna yönelik kurumsal faaliyetler için öncü bir araçtır. WEPs ailesine katılarak CEO’lar toplumsal cinsiyet eşitliğine şirketin en üst seviyesinden taahhüt verirler ve de kadınları güçlendirecek iş dünyası uygulamalarını hayata geçirirler.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirilmiş ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuna tanıtılmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler ’WEPs Yıllık Konferansı’nda bir araya gelerek WEPs’i tartışmaya, geliştirmeye devam etmekte.

7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemekte.

7 temel prensip şunlardan oluşmakta:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım

yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama

yöntemlerinin uygulanması

6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve

halka açık raporlanması.

WEPs’e imza atan şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele alırken, içinde bulundukları sektör, kurum kültürleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut durumları ve etki alanları gibi pek çok farklı değişkeni hesaba katıp, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda girişimlerde bulunması, adımlar atması beklenmekte.