ASO Başkanı Özdebir: “Macaristan’la ülkemiz arasındaki ticaret hacim hedefi 6 milyar dolar”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Macaristan’la Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefinin 6 milyar dolar olduğunu belirterek, “Ülkelerimizin benimsemiş olduğu 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesinde sanayicilerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Ankara Sanayi Odası ve Macaristan Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen “Macaristan Ticari Fırsatlar Toplantısı” video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Ankaralı sanayicilere Macaristan’daki yatırım imkanları anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, her iki ülkenin konumlarından dolayı birbirlerine önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Türkiye ile Macaristan arasında 1997 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu katkı sağladığını belirten Özdebir, “Macaristan’a yönelik ihracatımızda ve ithalatımızda sanayi ürünlerinin payı oldukça yüksek. Ayrıca Macaristan’ın ülkemizi doğuya açılan merkez olarak benimsemesi de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandırmıştır. Ülkelerimizin benimsemiş olduğu 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesinde sanayicilerimize büyük görevler düşmektedir. Bu konuda Ankara Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız” diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Avrupa’da yatırım yapılabilecek en uygun ülkenin Macaristan olduğunu söyledi. Ankara Sanayi Odası ile uzun yıllardır işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Büyükelçi Matis “Bu işbirliğinin meyvelerini alıyoruz. Macaristan’ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firması Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapacak. Yani bu iş birliği aslında Macaristan’dan Ankara’ya yapılacak ilk doğrudan yatırım olacak. Bu yatırımda Ankara Sanayi Odası’nın ciddi katkıları var. Yani medikal alanda üretim yapan Macar şirketin Ankara’yı ve ASO 2. OSB’yi seçmesi tesadüf değil” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilere karşın ekonomik alanda atılacak çok adım olduğunu belirten Matis, “İki ülke arasındaki 2,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması yönünde bir hedef var. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için iş dünyasına büyük görevler düşüyor. Geçen yıl dünyayı etkileyen pandemiye rağmen Türkiye-Macaristan arasındaki ikili ticaret hacmi yüzde 6 oranında yükseldi. Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatı yüzde 5, Türkiye’nin ise Macaristan’a ihracatı ise yüzde 8 oranında yükseldi. İkili ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimiz o kadar güçlü ve Türk mallarına o kadar ihtiyaç var ki pandemi döneminde de bu oran yükselebiliyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve sanayi alanındaki iş birliği için çok iyi altyapılarımız var. Biz Büyükelçilik olarak ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve arzulanan hedeflere ulaşmak için işbirliğine açığız” şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Fikret Nas da DEİK olarak Türk ve Macar işadamlarını farklı platformlarda bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye ve Macaristan’ın pandemi döneminde bir dayanışma örneği gösterdiğini dile getiren Nas, “Türkiye’den Macaristan’a maske kumaşı, dezenfektan hammaddesi tedariği sağlandı. Macaristan’dan ise ilaç hammaddesi tedariği sağlandı. Macaristan Türkiye’nin sıfır sorun yaşadığı, yatırım ve ticaret için Avrupa’nın merkezinde bulanan cazip bir ülke” ifadelerini kullandı. Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş da Macaristan’ın cazip bir yatırım merkezi olduğunu söyledi. Macaristan’ın Avrupa’nın merkezinde konumlandığını belirten Aktaş, “AB pazarı ve AB’nin serbest ticaret anlaşmalarının olduğu ülkelere de kolay mal satma olanağı tanıyor” diye konuştu. Macaristan Ticaret Ataşesi Aron Sipos ise Macaristan Avrupa Birliği’nin doğuya açılan, balkanlara giriş kapısı olduğunu belirtti. Her geçen gün güçlenen ekonomisi ile Macaristan’ın bir fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen Sipos, “Bu sebeple iki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi için her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Aron Sipos, DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Fikret Nas, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş ve çok sayıda Macaristan’a iş yapan ASO üyesi sanayici katıldı.