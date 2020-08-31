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ASO Başkanı Özdebir: “2. çeyrek geride kaldı, 3. çeyrekte toparlarız”

2. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİREN ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR, “PANDEMİNİN ETKİSİNİN EN YOĞUN YAŞANDIĞI DÖNEMDİ. 2. ÇEYREK ARTIK GERİDE KALDI, 3. ÇEYREKTE TOPARLARIZ” DEDİ.

Ekonomi 31.08.2020, 12:42
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ASO Başkanı Özdebir: “2. çeyrek geride kaldı, 3. çeyrekte toparlarız”

2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Pandeminin etkisinin en yoğun yaşandığı dönemdi. 2. çeyrek artık geride kaldı, 3. çeyrekte toparlarız” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in açıklaması şöyle:

“İkinci çeyrek, Covid-19 virüsünün en yoğun yaşandığı ve birçok sektörde üretim ve hizmetlerin durduğu ya da yavaşladığı bir dönemdi. Hem talep hem de arz şokunun aynı anda yaşandığı bu çeyrekte, küresel ekonomilerde olduğu gibi ülke ekonomimiz de olumsuz yönde etkilendi. Pandemiyi kontrol altına almak için uygulamaya konulan izolasyon tipi tedbirler, tedarik ve tüketim zincirinde aksaklıkların ortaya çıkmasına, ekonomilerin üretim kapasitelerinin düşmesine, bazı sektörlerde üretimin tamamen durmasına neden olmuş ve ekonomiler ani bir duruşla karşı karşıya kalmışlardı. Bu olumsuz tablo bütün ekonomilerde büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkilemişti.

2020 yılının ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde -9,9 küçülme ile ekonomide küçülme beklentileri gerçekleşmiş oldu. Özellikle büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimini, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki azalış ülke ekonomisinde ikinci çeyrekte negatif bir büyümenin olacağına işaret ediyordu.

Harcama birleşenlerinde yıllık yüzde -35 ihracat ve yüzde -25 hizmet sektörü, en fazla etkilenen harcama kalemi olarak büyümeyi aşağıya çeken iki etken oldu. Sanayi sektöründe yüzde 16,5’lik daralma dikkat çekici lakin, üçüncü çeyrekte sanayi üretimi, PMI Endeksi ve İktisadi Yönelim Anketi toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve üçüncü çeyrekle birlikte kaybın büyük bölümünün geri alınacağına işaret ediyor. Özellikle kredi büyümesi ile ortaya çıkan politika tepkisi, 3. çeyrekte ekonominin hızlı bir toparlanışını göstermektedir..

Diğer taraftan, Sanayi üretiminde ekonomimiz halen istenilen seviyeden uzak olup, gayri safi sabit yatırımlarda daralmanın önceki çeyreklere göre azalması oldukça önemli bir gelişme. Yatırımlarda yüzde 6,1 daralma var ve son iki yıldır yatırım iştahı oldukça düşük seviyede seyrediyor. Ekonomi politika yapıcılarının hedefi yatırımları teşvik eden reformları önceliklendirmesi olmalıdır. Kalıcı bir büyüme ve büyümede toparlanma için gayri safi sabit sermaye oluşumunun pozitife dönmesi gerekmektedir."

"Bütün dünyayı sarsan COVID-19 krizinin olumsuz etkileri sürerken, ekonomimizde canlanma eğilimleri net bir biçimde görülmektedir" diyen Özdebir, şöyle devam etti:

"Üçüncü çeyrekle birlikte, ekonomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve ekonominin talebini temsil eden perakende satış hacmindeki artış, gelecek aylar büyüme için olumlu bir sinyal vermektedir.

Ancak dikkat çekmek istediğim nokta; TCMB’nin sıkılaştırma politikası ile kredi büyümesinden vazgeçilmesi ve faiz artışı ile birlikte son çeyrekte bir daralma ortaya çıkabilecektir.

Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yüksek üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.”

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