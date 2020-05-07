Askıda Fatura uygulaması 41 bin 883 faturaya ulaştı

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasına tıklamış ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini girmişti.

41 BİN 460 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir fiber saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre Toplam ödenen fatura 41 bin 883 olurken toplam ödenen miktar 5 milyon 27 bin 92 liraya yükseldi.