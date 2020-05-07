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Askıda Fatura uygulaması 41 bin 883 faturaya ulaştı

İBB'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı Askıda Fatura uygulamasında ödeme sistemi dün itibarıyla açılmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından kampanyaya dair son verileri paylaştı. Buna göre toplam ödenen fatura 41 bin 883 olurken toplam ödenen miktar 5 milyon 27 bin 92 liraya yükseldi.

Askıda Fatura uygulaması 41 bin 883 faturaya ulaştı

İBB'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı Askıda Fatura uygulamasında ödeme sistemi dün itibarıyla açılmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından kampanyaya dair son verileri paylaştı. Buna göre toplam ödenen fatura 41 bin 883 olurken toplam ödenen miktar 5 milyon 27 bin 92 liraya yükseldi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:22
1828 Okunma
Askıda Fatura uygulaması 41 bin 883 faturaya ulaştı

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasına tıklamış ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini girmişti.

41 BİN 460 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir fiber saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre Toplam ödenen fatura 41 bin 883 olurken toplam ödenen miktar 5 milyon 27 bin 92 liraya yükseldi.

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