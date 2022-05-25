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Asis Elektronik, Busworld Turkey’de yer alacak

Akıllı şehir teknolojileri ve finansal teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Asis Elektronik, 26-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek, otobüs sektörünün önde gelen fuarlarından Busworld Turkey’e katılacak. Şirket, yeni nesil akıllı şehir ve ulaşım sektörüne yönelik teknolojilerini sergileyecek.

Ekonomi 25.05.2022, 15:44
Asis Elektronik, Busworld Turkey’de yer alacak

Akıllı şehir teknolojileri ve finansal teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Asis Elektronik, 26-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek, otobüs sektörünün önde gelen fuarlarından Busworld Turkey’e katılacak. Şirket, yeni nesil akıllı şehir ve ulaşım sektörüne yönelik teknolojilerini sergileyecek.

Türkiye’de akıllı şehir teknolojileri ve finansal teknoloji çözümleri alanlarında ileri teknolojiler geliştiren Asis Elektronik, Türkiye’de yalnızca otobüs sektörüne odaklanan tek B2B fuarı Busworld Turkey’de yer alacak. 26-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan fuarda şirket, ulaşımı kolaylaştırıcı nitelikteki elektronik ücret toplama, yeni nesil ödeme yöntemleri, mobil izleme ve yolcu bilgilendirme sistemlerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Asis Elektronik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyürek, “3 kıtada seçkin ulaşım projelerinde kullanılan ürünlerimizi, pandemi sonrası ilk kez düzenlenen Busworld Turkey’de sergileyeceğiz. Geliştirdiğimiz akıllı şehir teknolojileriyle ve ulaşımı kolaylaştıran mobil çözümlerle Türkiye’de pazar lideri konumundayız. Bu alandaki tecrübelerimizi yeni yatırımlarımızla ve Ar-Ge çalışmalarımızla, finansal teknolojiler sektörüne de aktarmaya devam ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, sektörün en büyük isimlerinin yer alacağı Busworld Turkey’de elektronik ücret toplama sistemi, sürücü kontrol paneli, yolcu bilgilendirme ekranı, pos cihazı, otomatik dolum makinası ve mobil uygulamasıyla sektöre yönelik çözümlerini sergileyecek. Şirketin sunduğu mobil uygulamayla otobüslerin anlık konumları, duraklara ulaşma süreleri ve ulaşım bilgileri görüntülenebiliyor. Aynı zamanda fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan, toplu taşıma araçlarında mobil telefonların NFC ve QR özellikleri ile de ödeme yapılabiliyor. 2020 yılında 71 ülkeden katılım alan ve 172 şirketin ürünlerini sektörle buluşturduğu Busworld Turkey’de, şirket 26-28 Mayıs 2022’de Hall1/C22 numaralı stantta yer alacak.

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