Asırlık otel turizme kazandırılıyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve geçmişte birçok devlet büyüğünün misafir edildiği tarihi İşletme Oteli, Tatvan Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 1947 yılında yaptırılan İşletme Mahallesi’ndeki tarihi otel, yurtiçinden ve yurtdışından binlerce misafiri ağırladı. Bin 200 metre karelik alana inşa edilen 2 katlı otel, 2 süit olmak üzere 13 odalı özelliği ile uzun yıllardır atıl bir durumdayken çıkan bir yangında ahşap kısımları büyük oranda hasar görmüştü. Yeniden inşa edilmek üzere Tatvan Belediyesine devredilen otelin fiziki özellikleri tamamen korunarak restore çalışmalarına başlandı.

Tarihi yapısı ve mimarisi açısından özel bir eser olarak değerlendirilen otel, ekim ayına hazır hale getirilerek belediye bünyesinde halka açık butik otel, misafirhane ve konukevi olarak kentin turizmine katkı sağlayacağı belirtildi. İşletme Oteli’nin Tatvan ilçe tarihi ve çoğu vatandaş için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bir asra yakın otelin atıl durumdan çıkarılarak fiziki yapısının bozulmadan restore edileceğini belirtti. Başkan Geylani, “Tatvan İşletme Otelimiz 1947 yılında ilk inşa edilmişti. Bugüne kadar birçok devlet büyüğümüzü misafir etmiştik. Tatvan ilçe tarihi ve çoğu vatandaşımızda ayrı bir yeri olan otelimizin bir restorasyon çalışması daha önceden yapılmıştı ama atıl bir alandaydı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) verdiğimiz proje onayıyla beraber tarihi otelimizi güzel, kullanışlı bir hale getirdik. Yaklaşık bir asra kadar bir tarihi var. 1947 yılında ilk inşa edilmişti. O zamanlar devlet demiryolları feribot işletmesinde yapılan bir işletme oteliydi. O zamandan bugüne birçok devlet büyüğümüzü misafir eden meşhur, tanınan bir oteldi. DAKA’ya sunulan proje çerçevesinde bir restorasyon çalışması başladı. Harabeye dönmüştü. Ufaktan bir çalışma vardı ama aktif değildi. Nasip olursa on üç odalı, ikisi süit güzel bir butik otel olarak hizmet verecek. Daha çok bir misafirhane, konuk evi olarak faaliyet gösteren işletme otelimiz Tatvan İşletme Parkımızın içerisinde ve sahil kenarında güzel bir alandadır” dedi.

“İşletme otelimiz belediyemiz bünyesinde faaliyet gösterecek”

Tarihi otelin belediye bünyesinde ve halka açık olacağını söyleyen Geylani, “Dışarıdan gelen misafirlerimiz burada ağırlanacak. Aynı zamanda dışarıdaki vatandaşlarımıza da açık olacak ve onlara da hizmet verecek. Daha çok Tatvan’ı temsil edecek. Restoran kısmı olacak. Restoran kısmında da tamamen yöresel ürünler, yöresel yemekler servis edilecek. İşletme otelimiz konum olarak çok güzel bir yerde. Burada daha önceden Tatvan’da yer edinmiş, hafızalarda yeri olan birçok devlet büyüğünü ağırlamış olan otel inşallah kısa bir zamanda Tatvan halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.