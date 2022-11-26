ASİAD’da Ömer Faruk Başaran güven tazeledi

Avrasya Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği (ASİAD) 6. Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleşti. 5 bin 74 üyesi bulunan derneğin 6. Genel Kurulu’nda Ömer Faruk Başaran yeniden tüm oyları alarak güven tazeledi.

ASİAD 6. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya ASİAD Genel Başkan Ömer Faruk Başaran, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen genel kurul toplantısı açılışı protokol konuşmaları ile başladı. Genel Başkan Ömer Faruk Başaran yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

“ASİAD, Türkiye’nin en büyük iş adamları grubu olacak”

Türkiye’de gelişen ve büyüyen bir iş adamları kurulu olduklarını belirten Genel Başkan Ömer Faruk Başaran, “Avrasya Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği 2003 yılında kuruldu. Bugüne kadar çok güzel faaliyetlerde bulunduk. ASİAD bünyesinde derneğimizin kurduğu Türkiye Patronlar Platformu’muz var. Bu platformda 5 bin 74 üye var. Türkiye’de gelişen ve büyüyen bir iş adamları kuruluyuz. Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçimde kazananın Türkiye olmasını istiyoruz. Kazanan iktidar da olsa muhalefet de olsa bu süreçte Türkiye’nin yara almamasını arzu ediyoruz. İleriye yönelik birçok hedefimiz var. İş dünyası olarak bir projemiz var. İkinci yüzyıl ile ilgili bir deklarasyon hazırlıyoruz. Başka derneklerinde bunu yapmasını istiyorum. Düşüncelerimizi bir dahaki deklarasyonda açıklayacağız. İkinci yüzyıl deklarasyonunda Türkiye’yi nerede görmek istiyoruz, nereye varacağız, bunu da nasıl yapacağız gibi konuları ele alacağız. Büyümemiz şiddetli bir şekilde devam edecek. ASİAD Türkiye’nin en büyük iş adamları grubu olacak” dedi.