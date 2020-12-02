“PİYASANIN ROTASI”

Aşı + Teşvik = İyimserlik

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 63,770,421 – tedaviye pozitif cevap veren 41,003,754 – ölü sayısı 1,478,923 kişiye ulaşmıştır.

Aşıya ilişkin tünelin sonunda ışık var algısı etkinliğini sürdürürken, acil kullanım onayı için izin bekleyişi sürmektedir. Virüse ilişkin en kötüsünü yaşarken, aşının çare olacağı beklentisi piyasalarda risk algısını pozitif yönde desteklemektedir. Buna ilave olarak ABD tarafında 2 yeni teşvik paketi teklifinin sunulması pozitif katalist olarak yer almaktadır.

Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin hızı ılımlaştı. Aşı haberleri olumlu ancak büyük zorluklar ve belirsizlikler var. Fed, kredi programlarına ayrılan fonların kullanılmayan kısmını geri verecek açıklamasında bulunmuştur.

Aşı ve teşvik paketi önerileri ile ABD borsa endekslerinde rekor seviyelere ulaşılırken, yeni bir risk algısına girilmiş bulunmaktadır.

Haftanın genelinde takip edilecek başlıklar;

ABD: Fed Başkanı Powell’ın 1 – 2 Aralık tarihlerinde komitelere yapacağı sunumlar öne çıkacaktır. Fed’in para politikasında pandemi sürecinde ne kadar genişlemeye devam edeceği, bilançonun normalleşmesine ilişkin fikir tartışmalarının olup olmadığı ve ekonomik toparlanmanın akıbeti hakkında olası açıklamaları kritik olacaktır. Powell sunumları ile beraber ABD istihdam verilerini takip ediyor olacağız.

Fed Başkanı Powell’ın 1 – 2 Aralık tarihlerinde komitelere yapacağı sunumlar öne çıkacaktır. Fed’in para politikasında pandemi sürecinde ne kadar genişlemeye devam edeceği, bilançonun normalleşmesine ilişkin fikir tartışmalarının olup olmadığı ve ekonomik toparlanmanın akıbeti hakkında olası açıklamaları kritik olacaktır. Powell sunumları ile beraber ABD istihdam verilerini takip ediyor olacağız. TÜRKİYE: enflasyon verilerini takip edeceğiz. GCM Yatırım Araştırma olarak beklentimiz enflasyonda aylı %0.85 – yıllık %12.41 – yıl sonu %12 olarak bulunmaktadır. Moody’s ülke not değerlendirmesi ve görünümde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3600 seviyesi üzerinde 3650 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3600 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9161 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1800 seviyesi üzerinde $1810 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,2081 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,8335 seviyesi ile 8,00 seviyesi altında fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 379.447 seviyesi ile 400 seviyesi altında hareket devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme öne çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (23 – 30 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,27 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (23 – 30 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,13 değer kazancı – Gümüş %1,48 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü hasta sayısı 506,966 – vaka sayısı 30,110 kişiye çıkarken, ölü sayısı 13,936 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile hasta sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 18,772,604 kişiye ulaşmıştır. Günlük hasta sayısı (6101) 6000 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

Bakan Koca, Aralık ayında 20 milyon aşının geleceğini ve aşılamanın 11 Aralık’ta sağlık çalışanları ile başlayacağını açıkladı.