“PİYASANIN ROTASI”

Aşı Savaşları Devam Ediyor…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 54,967,255 – tedaviye pozitif cevap veren 35,281,576 – ölü sayısı 1,325,752 kişiye ulaşmıştır.

Pfizer’in başlattığı aşıda ilk olma yaklaşımı ve bunun tetiklediği aşı savaşlarında %90 üzeri başarının sağlandığı açıklamalar gündemi meşgul etmektedir. Piyasalar teşvik paketinden bulamadığı iyimserliği aşı ile bulurken üretici firmalardan aşı çalışmaları durduruldu denmediği sürece bu beklenti satın alınmaya devam edecektir. Fakat aşıya ilişkin hem sağlık hem de piyasa tarafında aşırı iyimserliğin satın alınması tehlike boyuta gelebileceğinden ABD Başkanı Biden aşıya ulaşmanın aylar sürebileceği açıklamasını yapma gereği duymuştur.

Virüse ilişkin ikinci dalga şiddetini arttırırken, ekonomik aktivite yavaşlama olabileceği (topyekun kapanma ihtimali oldukça zor!) teknoloji talebini destekleyen teknoloji hisseleri ABD endekslerinde pozitifliği desteklemektedir. Altın içinde aşı pozitif haberlerinin negatif etki yapması beklenirken fiyatlama aksi yönde çalışmaktadır. Bu noktada Dolar temasına ilişkin 2021 yılında değer kaybının şiddetinin artabileceği yorumları ve virüs kaynaklı belirsizlik ve ekonomik aktivite yavaşlaması talebi tekrar olumlu yönde destekleyebileceği öne çıkmaktadır.

Türkiye tarafında TCMB 19 Kasım toplantısı geri sayımı sürerken, risk algısında iyimserlik öne çıkmaktadır. CDS’in 400 seviyesi altında kalıcı olup olmayacağı risk algısında belirleyici olacaktır. TCMB kararında sert faiz artışı öne çıkarken, pandemi sürecinde büyüme ve kredi aktarım mekanizması ihtiyacı hassas bir nokta oluşturmaktadır. Bankacılık sisteminde aktif rasyosunun henüz kaldırılmamış olması ve kaldırılması yönünde beklenti oldukça güçlü olmasına rağmen aksiyonun gelmemesi dikkat çekici olmaktadır. TCMB’nin kur ve faiz arasında hassas dengeyi sağlayacak aksiyonları BIST ve bankacılık endeksleri için referans olacaktır. Aktif rasyosunun BDDK tarafından kaldırılması risk algısında yeni bir etap iyimserlik yaratarak fiyatlamaları yukarı çekebilir.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3600 seviyesi üzerinde 3612 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3500 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9045 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1900 seviyesi altında $1892 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,1854 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,72 seviyesi ile 8,00 seviyesi altında fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 401.707 seviyesi ile 400 seviyesine yakın hareket devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme sürmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (10 – 17 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %6,04 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (10 – 17 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %1,76 değer kazancı – Gümüş %3,80 değer kaybı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü hasta sayısı 417,594 kişiye çıkarken, ölü sayısı 11,601 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile hasta sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 16,307,986 kişiye ulaşmıştır. Günlük hasta sayısı (3316) 3000 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.