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Aşı haberleri risk iştahını etkilemeye devam edecek mi?

BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla günü 1.096 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti

Ekonomi 08.09.2020, 09:38 08.09.2020, 10:39
2004
Aşı haberleri risk iştahını etkilemeye devam edecek mi?

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Aşı Haberleri Risk İştahını Etkilemeye Devam Edecek Mi?


BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla günü 1.096 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi, yüzde 1,21 değer kazandığı günde tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 9,49 ile spor endeksi olduğu görüldü.

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladığı görüldü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79 yükseliş kaydedildi.

Fransız ilaç firması Sanofi’nin başkanı Olivier Bogillot, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline ilaç firmaları, birlikte geliştirdikleri potansiyel aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemelerine ABD’de başlayacaklarını duyurmuştular. Açıklamada ilk sonuçlarının Aralık ayında alınması beklenen denemelerin başarılı olması halinde, aşının tescil sürecinin gelecek yılın ilk aylarında başlamasının umulduğu açıklanmıştı.

Bugün, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan 2020 yılı öncü 2.çeyrek GSYH datası takip edilecek. Hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde bölge ekonomisine dair önemli bir veri olarak izlenecek. ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı değerlendirmede, bölge ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde virüs pandemisi nedeniyle sert bir daralmanın yaşanabileceğini tahmin ettiklerini ifade etmişti. Açıklanacak verinin içeriğine bağlı olarak başta bölge ekonomisi para birimi Euro olmak üzere Avrupa endekslerinde oynaklık yüksek seyredebilir.

Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem gören ana endeksler ve endeks vadeli işlem sözleşmelerine bakıldığında ise fiyatlama davranışlarının ayrışmanın devam ettiği görülüyor.


Manşette Öne Çıkanlar

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmede, ”Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor” dedi.

·         Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde yaptığı değerlendirmede,  "Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız." dedi.

  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eylül ayında bir ilerleme sağlamanın ve görüşmelerde hızla bir sonucu varmanın önemi konusunda uzlaşı sağladılar.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Nakit dengesi Ağustos'ta 30,381 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge Ağustos'ta 41,567 milyar TL fazla verdi. Nakit dengesi Ocak-Ağustos döneminde 109,775 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge Ocak-Ağustos döneminde 30,44 milyar TL açık verdi.
  • Borsa İstanbul Pay Piyasasında Ağustos ayında yabancı yatırımcılar net satış yaptığı açıklandı. Yabancılar 15 milyar 230 milyon dolar tutarında alış  yaparken, 16 milyar 47 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Ağustos ayında yabancıların net satışları 817,0 milyon dolar olarak kaydedildi. (Kaynak: Foreks Haber)
  • Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi ve eski başkan yardımcısı Joe Biden 29 Eylül’de televizyon programında canlı yayında karşı karşıya gelmesi bekleniyor. (Kaynak: VOA)

·         ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında, Aşı çalışmalarına değindiği ve"Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz dedi. Yakında büyük bir sürpriz olabileceğini.’’ İfade etti-(Kaynak: VoA)

·         ABD Başkanı Donald Trump yaptığı değerlendirmede, bir kez daha ABD ve Çin ekonomilerini ayırma fikrini gündeme getirdi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi artık iş yapmazsa ABD'nin para kaybetmeyeceğini vurguladı.

·         Çin Devlet Başkanı Xi, Çin ekonomik küreselleşme ve çok taraflılığı desteklemeye devam edeceği ve COVİD-19’a karşı mücadele veren tarafları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

·         Japonya’da açıklanan GSYH verisine göre, Japonya ekonomisi 2020 yılı 2.çeyreğinde % 28,1 daraldı.

  • Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.


 

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

MEGAP

10,00

KENT

-10,00

GSRAY

1.250

EREGL

1,15

UTPYA

10,00

PKENT

-9,99

SISE

887

EKGYO

0,68

DITAS

10,00

IZMDC

-9,99

EKGYO

800

THYAO

0,65

GSRAY

10,00

CRDFA

-9,89

FENER

751

FROTO

0,62

YYAPI

10,00

PEKGY

-6,10

THYAO

647

TOASO

0,36

HATEK

10,00

AYCES

-5,73

PETKM

636

ARCLK

-0,10

FENER

9,99

RODRG

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GARAN

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GUBRF

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