Aşı çalışmaları olumlu seyrederken, salgın kaynaklı gelişmeler ön planda

Piyasa Gündemi

Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşının yüzde 94,5 etkili olduğu ifade edildi. Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışları ön plana çıkarken, bu durum risk iştahını destekliyor. Ancak aşıların onay süreçleri ve seri üretiminin başlaması zaman alacak gelişmeler olurken, vaka sayılarındaki artış risk faktörü olarak izleniyor. Yurt içinde ise perşembe günkü TCMB toplantısı önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 16:30 ABD – İhracat/İthalat Fiyat Endeksi Önem: Orta

• 17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı kaynaklı olumlu haber akışları risk iştahını ve hisse piyasalarını genel olarak desteklemeye devam ederken, vaka sayılarında süregelen artış salgın kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. BIST-100 Endeksi sabahki kazançlarının büyük bir kısmını gün içerisinde geri vermesine karşın günü %0,13’lük sınırlı bir yükselişle 1.292,99 puandan tamamladı. ABD borsaları günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,72 – 7,73 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,70’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Son haftalardaki sert yükselişlerin ardından dün endekste yukarı gitmekte zorlanan bir görünüm oluştu. Güne boşluk bırakarak yükselişle başlayan endekste gün içinde kar satışlarına bağlı geri çekilmeler etkili oldu. Alt periyotlarda teknik göstergelerde oluşan negatif uyumsuzluklar dikkat çekmeye başladı. 19 Kasım’daki TCMB toplantısına odaklanan piyasalarda toplantı öncesinde volatilite bir miktar artabilir. Aşağıda izlediğimiz ilk destek 1277 iken devamında 1260 izleyeceğimiz ilk kritik destek olacak. Buranın altında bir önceki tarihi zirvenin bulunduğu 1.245 gündeme gelebilir ki, buranın altına sarkılması teknik baskıyı daha da artırabilir. Dün de ifade ettiğimiz gibi haftalık bazda izleyeceğimiz referans noktamız burası olacak.