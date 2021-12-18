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Asgari ücretten sonra sıra emekli maaşına zamda! İşte konuşulan oran...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın ardından emekli maaşlarının durumu da merak konusu oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları için büyük oranda bir zam talimatı verdi. Şu anda masadaki zam oranının enflasyon + yüzde 25 şeklinde olacağı iddia ediliyor.

Ekonomi 18.12.2021, 13:11
Asgari ücretten sonra sıra emekli maaşına zamda! İşte konuşulan oran...

Türkiye, asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca kilitlenmişti. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik büyük bir zam talimatı verdi.

CNN Türk'ün haberine göre; üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon + yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara "Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi. Bakanlar ise Başkan Erdoğan'ın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalarla görüşmüştü. Bilgin, "Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.

Bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı.

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