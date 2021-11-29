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Asgari ücrette yüksek zam formülü

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 zammı ile geçerli olacak asgari ücret maaş tutarına çevrilmişken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanacak.

Ekonomi 29.11.2021, 09:50
Asgari ücrette yüksek zam formülü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü Çarşamba günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Türkiye yoğun bir ekonomi gündemine sahne olacak. Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. İhracat ve enflasyon rakamları da aynı gün duyurulacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ BİR ARAYA GELİYOR

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.

TÜM TARAFLAR TEMSİL EDİLİYOR

Komisyon toplantısı öncesi işçi ve işveren sendikaları arasında da sıcak trafik sürdü. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol Cuma günü Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek asgari ücret, asgari ücret işveren teşviki konularını değerlendirdi. Zam masasında işçileri Türk-İş, Hak-İş, DİSK işvereni de TİSK temsil ediyor.

BEKÂR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 3903 TL

Bakan Bilgin zam oranının enflasyonun üzerinde olacağı mesajını verirken görüşmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek masada olacak. Bakan bilgin, toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı verirken güçlü bir zam beklentisi oluştu. Hükümet asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dâhil çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

VERGİ KALEMLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR

Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.

Bakan Bilgin, Komisyon toplantısı öncesi Bakanlığın 2500 çalışana yönelik yaptığı asgari anket ücret tespitine yönelik anket sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşacak. Bakan Bilgin, AK Parti MYK'da konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Sendikalar asgari ücretin ilk toplantıda belirlenmesi yönünde mesajlar verirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin süresi gelmeden ne olacağını açıklayacağını söyledi.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor.

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