Asgari ücrette üç olası rakam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplayacak. Milyonların odaklandığı toplantıda masada 3 farklı zam formülü bulunuyor.
Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi.
Bu gelişme sonrası asgari ücrete ara zam muamması sona erdi ve zam kesinleşti.
KOMİSYON TOPLANIYOR
Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplamak için harekete geçti. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanacak.
Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.
PRİM FORMÜLÜ
Kesintiler net ücrete eklenebilir.
Net asgari ücret: 4.253
İşçi için kesinti toplamı: 751
Brüt asgari ücret: 5004 TL
6 aylık enflasyon formülü
4.253 X % 39,67= 1.687
4253 + 1.687= 5.940 TL
YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ
% 75 - % 50,5 = % 24.5
4.253 X % 24,5= 1,042
4.253+1.042= 5.295 TL