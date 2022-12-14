Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başladı. Toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Toplantı öncesi konuşan Bakan Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.