banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Türkiye'de son 24 saatte 7.897 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 7.897 koronavirüs vakası tespit edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri
Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri

Asgari ücrette AB ikincisiyiz

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), 2021 asgari ücret verilerini açıkladı

Ekonomi 06.02.2021, 20:29
6
Asgari ücrette AB ikincisiyiz

27 AB üyesi ülkeden 21'inde asgari ücret bulunduğunu aktaran Eurostat, en yüksek asgari ücretin olduğu ülkelerin tümünün Kuzeybatı Avrupa'da, en düşük asgari ücretin olduğu ülkelerin tümünün de Doğu Avrupa'da olduğunu duyurdu.

Eurostat'ın yeni güncellediği verilere göre Türkiye'nin 1 Ocak'ta asgari ücrete yaptığı zam ile birlikte Türkiye'deki aylık brüt asgari ücret 392 euro oldu.

Bu AB ülkeleri içinde Bulgaristan'ın ardından en düşük ikinci ücret.

Bulgaristan'da asgari ücret 332 euro.

Ondan sonraki en düşük asgari ücret ise 442 euro ile Macaristan'da.

Türkiye'deki brüt asgari ücret euro cinsinden 2011'deki asgari ücret ile neredeyse aynı seviyede: 10 yılda yalnızca 8 euro artış gerçekleşti. AB üyeleri veya adayları içinde 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 0,5'in altında artış yaşayan başka bir ülke yok.

Dahası Türkiye 10 yıl öncesine kadar, bugün asgari ücrette gerisinde kaldığı pek çok AB ülkesinden yukardaydı.

En yüksek asgari ücret ise 2.202 euro ile Lüksemburg ve 1.723 euro ile İrlanda'da.

Türkiye'nin AB ülkelerine kıyasla çizdiği bu kötü tablo, satın alım gücüne göre incelendiğinde ise değişiyor.

Ülkelerdeki ürünlerin fiyatlarına göre hesaplanan bu yöntemde, Türkiye'de asgari ücretin satın alım gücü AB ülkelerinin büyük kısmındakilerden daha fazla.

Bu alanda Türkiye'nin önünde yalnızca altı gelişmiş Batı Avrupa ülkesi yer alıyor: Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İrlanda.

Böylece Türkiye'de brüt asgari ücret beş yıldır düşmeye devam ederken, satın alım gücüne göre asgari ücret ise büyük bir artışla tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Peki bu aradaki fark ne ifade ediyor? Türkiye'deki bir asgari ücretli, ay sonunu İspanya veya Polonya'daki bir asgari ücretliden daha rahat mı getiriyor?

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof. Erhan Aslanoğlu'nun bu soruya yanıtı hayır.

Aslanoğlu, satın alım gücü endeksinin yatırımcılara ülkelerin iç piyasalarını karşılaştırma imkanı verdiğini fakat asgari ücretler karşılaştırılırken satın alım gücüne göre verilerin değil, nominal verilerin karşılaştırılması gerektiğini söylüyor:

"Türkiye'deki asgari ücretin nominal olarak gerilemesi de, satın alma gücüne göre artması da TL'nin son dönemdeki aşırı değer kaybının bir yansıması. TL her yüzde 10 değer kaybettiğinde enflasyon yüzde 1,5-2 artıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki temel mal ve hizmet fiyatları ile Avrupa'dakiler arasındaki fark artıyor.

"Bu Türkiye'nin işgücü maliyetini Avrupa'ya kıyaslamaya yarıyor. Bunun artması, Türkiye'deki asgari ücretlinin refahında bir artışı ifade etmez. Türkiye'de yoksulluk sınırlarına baktığımızda asgari ücret bu sınırlara çok yakın, hatta dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamaktan da uzak.

"Bir ülkedeki asgari ücret seviyesi nominal ücret seviyesi, yoksulluk sınırı veya minimum ihtiyaçlarını karşılama sınırına göre belirlenir. Satın alma paritesine göre bunları karşılaştırmak doğru değildir. Türkiye'nin kalkınması için nominal ücretlerin gerilemesi değil yükselmesi gerekmektedir."

Bu açıdan kıyaslandığında Türkiye'de asgari ücretliler ay sonunu Bulgaristan hariç tüm AB ülkelerinden daha zor getiriyor.

Asgari ücretlilerin oranı
Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu verilerine göre Türkiye'de iş gücünün yarısından fazlası asgari ücretle maaş alıyor.

Bu oran en yakın AB ülkelerindekinin 2,5 katından fazla.

Bu da Türkiye'deki iş gücünün yarısından fazlasının, Bulgaristan hariç tüm AB ülkelerindeki tüm işçilerden daha düşük maaş aldığı anlamına geliyor.

Yorumlar (0)
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Chelsea 22 36
7. Everton 20 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Barcelona 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 22 16