Asgari ücrette 3.toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücrete destek talebini bir kez daha yinelediklerini ifade etti.