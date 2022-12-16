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MSB: "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.&
Asgari ücrette 3.toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Ekonomi 16.12.2022, 11:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücrete destek talebini bir kez daha yinelediklerini ifade etti.