Asgari ücrette 3 formül!

Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre asgari ücret zammında 3 formül öne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

Formül 1: Bu yılda yine enflasyonun üzerinde bir artış olması bekleniyor. Buna göre eğer yıllık enflasyon baz alınırsa Orta Vadeli Programa göre yüzde 65 hedefine göre yeni asgari ücret, yıllık olarak 4.253 liradan bakıldığında 7 bin 17 liraya ulaşacak.

Formül 2: Yine Temmuz'daki rakam dikkate alınır ancak bu kez 6 aylık enflasyon baz alınırsa yani temmuz artışı olan yüzde 30'un üzerine yıllık enflasyon tamamlanırsa bu kez rakam 7 bin 425 lirayı görecek.

Formül 3: Ancak yüzde 65 hedefi üzerinden 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması düşünülürse bu kez rakam 6 bin 600 lira civarında olabilecek.

Ancak burada geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık enflasyonun baz alınması ve hatta bunun üzerinde bir artış yapılması daha kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Bu durumda net asgari ücret 7.500 liranın üzerine çıkabilecek.

İşte beklentilere göre hesaplanan asgari ücret tabloları:

MEVCUT ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret 6.471

SGK primi % 14 905,94

İşsizlik primi % 1 64,71

Net asgari ücret 5.500,35

2022 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret 5.004

SGK Primi %14 700,56

İşsizlik primi %1 50,04

Net asgari ücret 4.253,40

ENFLASYON ARTIŞIYLA YENİ ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret 8.256,60

SGK primi % 14 1.155,93

İşsizlik primi % 1 82,56

Net asgari ücret 7.018,10

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANIRSA ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret 8.735,85

SGK primi % 14 1.223,10

İşsizlik primi 87.36

Net asgari ücret 7.425,40

NET 7500 TL OLURSA ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt asgari ücret: 8.824,35