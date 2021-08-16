Asgari ücretliler için vergi dilimi değişiyor! Bir ay erken yükselecek

Asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükü, pek çok kez gündeme gelen ve asgari ücretlinin eline geçen net rakamı azaltan çok önemli bir unsurdur.

BİR AY ERKEN YÜKSELECEK

Bu yıl vergi dilimleri belirlendikten sonra ortaya şöyle bir durum çıktı. Asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Böyle olunca da asgari ücretli olup bekar olmayan kişiler için ücret düşüşü bir ay erken yaşanacak. Milliyet'in haberine göre bekar ve çocuksuz asgari ücretliler için yıl içerisinde vergi dilimi yükselse de ücrette kayıp söz konusu olmuyor.

AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Ancak bekar ve çocuklu asgari ücretliler olmak üzere, evli, eşi çalışan – çalışmayan ve çocuk sahibi asgari ücretliler için Ağustos ayıyla birlikte vergi diliminin yükselmesi nedeniyle net ücrette azalma yaşanması söz konusu olacak.