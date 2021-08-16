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Asgari ücretliler için vergi dilimi değişiyor! Bir ay erken yükselecek

Asgari ücret bir iş için ödenebilecek en düşük maaş anlamına geliyor. Ülkemizde asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu ay asgari ücretlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Asgari ücretle çalışanların kazançları ağustos itibarıyla gelir vergisi dilimine girdi. Böylece asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Buna göre asgari ücretlinin aldığı maaş tutarı da değişmiş olacak. İşte detaylar...

Ekonomi 16.08.2021, 16:23
Asgari ücretliler için vergi dilimi değişiyor! Bir ay erken yükselecek

Asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükü, pek çok kez gündeme gelen ve asgari ücretlinin eline geçen net rakamı azaltan çok önemli bir unsurdur.

BİR AY ERKEN YÜKSELECEK
Bu yıl vergi dilimleri belirlendikten sonra ortaya şöyle bir durum çıktı. Asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Böyle olunca da asgari ücretli olup bekar olmayan kişiler için ücret düşüşü bir ay erken yaşanacak. Milliyet'in haberine göre bekar ve çocuksuz asgari ücretliler için yıl içerisinde vergi dilimi yükselse de ücrette kayıp söz konusu olmuyor.

AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA BAŞLIYOR
Ancak bekar ve çocuklu asgari ücretliler olmak üzere, evli, eşi çalışan – çalışmayan ve çocuk sahibi asgari ücretliler için Ağustos ayıyla birlikte vergi diliminin yükselmesi nedeniyle net ücrette azalma yaşanması söz konusu olacak.

Vergi diliminin yükselmesi nedeniyle ücretteki kayıp evli ve çocuklu asgari ücretliler için miktar olarak daha yüksek oluyor. Bekar bir asgari ücretli için kayıp ilave AGİ ile çözümleniyor. Ancak evli ve çocuklu asgari ücretliler için telafi yapılmasına rağmen kayıp yaşanıyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ZAM GELEN KALEMLER
Öte yandan 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıklamıştı. Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

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