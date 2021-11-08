Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor

Türkiye'de 7 milyon çalışan kişi, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret görüşmeleri için gün sayıyor.

Aralık ayında belirlenecek olan asgari ücret zam miktarı için şimdiden fikirler belirtilmeye başlandı.

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret geçtiğimiz yıl enflasyonun üzerine yüzde 7 koyularak belirlenirken, bu yıl da enflasyona bağlı olarak büyük bir artış bekleniyor.

2016'DAKİ GİBİ YÜKSEK BİR ZAM BEKLENİYOR

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Bloomberg HT'ye asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

"YÜZDE 25'TEN FAZLA BİLE OLABİLİR"

Altınsaç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor."

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleştirldi.

Yüzde 21,56 oranında artış yapılarak brüt ücretin 3 bin 577,50 liraya yükseltildiği 2021'de, net asgari ücret 2 bin 825,90 lira olarak uygulandı.

ENFLASYONA GÖRE TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bu yıl da enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenirken, TÜİK'in Ekim ayı için açıkladığı yıllık yüzde 19,89 enflasyonunu baz alındığında daha önceki hesaplamalara göre 6 puan eklendiğinde ortaya yüzde 26 rakamı çıkıyor.

Yüzde 26 oranında zam, şimdiki asgari ücrete yansıtıldığında ortaya çıkan rakamlar:

Asgari brüt ücret 3 bin 577,50 liradan 4 bin 507,65 liraya yükselebilir.

Asgari net ücret 2 bin 825,90 liradan 3 bin 560,63 liraya yükselebilir.

*Bu rakamlar aralık ayında netleşecek. Yapılan hesaplamalar yayınlanan son enflasyon rakamı baz alınarak tahmin edilmiştir.