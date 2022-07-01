Asgari ücrete ara zam senaryoları

Zam yüzde 20 olursa

Konuya ilişkin en düşük beklenti zammın yüzde 20 olacağı yönünde. Bu durumda asgari ücret 851 TL zamla 5 bin 104 liraya çıkacak. Yüzde 20'llik zammın işverene maliyeti ise 7 bin 55 TL olacak.

Yüzde 25 zam senaryosu

Ücrete yüzde 25'lik bir zam galmesi durumunda 1063 TL'lik artışla tutar 5 bin 316 TL'ye ulaşacak. Bu durumda işveren maliyeti ise 7 bin 349 TL olacak.

Yüzde 30 zam

Gelecek zammın yüzde 30 olması durumunda ücret 5 bin 529 olacak. Bu durumda yapılan zam 1276 lira, işverene maliyeti ise 7 bin 643 TL olacak.

Zam yüzde 35'e ulaşırsa

Son olarak zam yüzde 35'e ulaşırsa eski ücretle fark 1489 TL olacak. Ücret 5 bin 742'ye, işveren maliyeti ise 7 bin 937'ye ulaşacak.

Erdoğan Dolmabahçe'de açıklayacak

Milyonların gözünü kulağını çevirdiği son kararı dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde açıklayacak.