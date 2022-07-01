Asgari ücrete ara zam senaryoları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dakikalar kala milyonlarca vatandaşın nefesi asgari ücrete gelecek olan zam haberi için tutuldu. Asgari ücrette ara zamda oranın yüzde 20 ile 35 aralığında olması durumunda ücret en iyi senaryoya göre 5 bin 742'ye ulaşacak.
Zam yüzde 20 olursa
Konuya ilişkin en düşük beklenti zammın yüzde 20 olacağı yönünde. Bu durumda asgari ücret 851 TL zamla 5 bin 104 liraya çıkacak. Yüzde 20'llik zammın işverene maliyeti ise 7 bin 55 TL olacak.
Yüzde 25 zam senaryosu
Ücrete yüzde 25'lik bir zam galmesi durumunda 1063 TL'lik artışla tutar 5 bin 316 TL'ye ulaşacak. Bu durumda işveren maliyeti ise 7 bin 349 TL olacak.
Yüzde 30 zam
Gelecek zammın yüzde 30 olması durumunda ücret 5 bin 529 olacak. Bu durumda yapılan zam 1276 lira, işverene maliyeti ise 7 bin 643 TL olacak.
Zam yüzde 35'e ulaşırsa
Son olarak zam yüzde 35'e ulaşırsa eski ücretle fark 1489 TL olacak. Ücret 5 bin 742'ye, işveren maliyeti ise 7 bin 937'ye ulaşacak.
Erdoğan Dolmabahçe'de açıklayacak
Milyonların gözünü kulağını çevirdiği son kararı dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'deki ofisinde açıklayacak.