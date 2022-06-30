Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi!

KOMİSYON BUGÜN ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAK

Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız" dedi.

Türkiye'nin geçen aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza attığını anımsatan Bakan Bilgin, "Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın hatta sadece çalışan değil, orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret, sadece asgari ücretlilere sınırlı etkileri olmayan, toplumsal etkileri olan bir ücret birimdir. Asgari ücret sadece 6.5 milyona yakın bir kesimle sınırlı değildir, onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, sorunların çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Enflasyon var ama biz üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir" diye konuştu.

Bakan Bilgin, çalışmaların bugün tamamlanacağı mesajını verdi.

İSK VE TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Toplantı açılışında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay, "Sabit gelirli, asgari ücretli, emekli, çalışanlar en büyük sıkıntıyı çekiyor. Savaş oldu, Kovid oldu, ama insanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler, bu yüzden bu toplantı oluyor" açıklamasını yaptı.

TİSK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. İşverenlerimiz mutabakatıyla ara bir zamma ihtiyaç olduğunu düşündük, mutabık kaldık. Tam bir mutabakattayız. Bir taraftan emtia fiyatları, var, bir taraftan belirsizlikler şirketleri de etkiliyor, dengeli bir asgari ücret için TİSK elini taşının altına koyacaktır. Ocak ayında enflasyon üzerinde zam yapıldı, uzun yıllardır konuşulan asgari ücretten vergi alınmaması konusunu bu Komisyon hayata geçirdi. 14 Milyon çalışanın asgari ücretten vergi alınmaması bu komisyonun bir çıktısıdır" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.