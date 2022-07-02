Asgari ücret zammıyla ne değişti? İşte kalem kalem değişen ücretler...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin yüzde 30 zamla 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. Buna göre, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmama uygulaması devam edecek. İş verenlere, işçi başına 100 TL destek verilecek.

İŞÇİDEN YAPILAN KESİNTİ 969 LİRA

Yeni asgari ücrette işçiden yapılan kesinti 969 lira oldu. Buna göre, işçiden SGK Primi için 905 lira, işsizlik sigortası için 64 lira kesinti yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

DİĞER ÜCRETLER DE DEĞİŞTİ

Asgari ücret zammı ile sadece çalışan maaşları değil işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, rapor ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri de değişti.

İŞSİZLİK MAAŞI

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ine denk geliyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 1.986 liradan 2.558 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 3.972 liradan 5.176 liraya yükseldi.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Asgari ücret zammıyla askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim 53 liradan 69 liraya, en yüksek prim ise 400 liradan 517 liraya yükseldi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında uygulanıyor. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Asgari ücret zammıyla GSS primi 150 liradan 195 liraya çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI

Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1.296 liradan 1.684 liraya çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI

Asgari ücretle yükselen bir diğer ücret ise engelli aylıkları. Buna göre, yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların aylıkları 865 liradan 1.124 liraya, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanların ise 1.298 liradan 1.687 liraya çıktı. Engelli yakını aylığı da 865 liradan 1.124 lira oldu.

RAPOR PARASI

Asgari ücretle birlikte değişen bir başka kalem ise rapor ücretleri. Bu yıl için ayakta tedavi edilen hastaların ücreti günlük 111 liradan 144 liraya, yatarak tedavi edilen hastaların ücretleri 83 liradan 108 liraya çıktı.

STAJ ÜCRETİ

Staj yapan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük staj ücreti 1.276 liradan 1.650 liraya çıktı.

haberler.com-Mesut Şahin