Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarını yükselten zincir marketler mercek altında!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından harekete geçen fırsatçılar, marketlerdeki etiketleri anında değiştirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ise konu hakkında gelen yoğun şikayetlerin ardından marketlere yönelik denetim başlattı.

GENEL MÜDÜRLERLE BAKANLIK'TA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanlığı'nda zincir marketlerin genel müdürleriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantının ardından sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımında bulundu.

"ETİKET FİYATLARIYLA İLGİLİ UYARIDA BULUNDUK"

Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

"HAKSIZ ARTIŞLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Muş şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız." (haberler.com/Erdem Aksoy)