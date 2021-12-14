Asgari ücret zammı ile neler değişecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?

VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor.

Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.

TAZMİNATA YENİ HESAP: Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve i0hbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar aratacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.

İŞSİZE YÜKSEK MAAŞ: İşsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor.

Asgari ücrette yapılacak artış oranında işsizlik ödenekleri de yükselecek. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL olarak uygulanıyor. Şu anda işsizlik ödeneği almakta olanlar için de eğer tavandan maaş alıyorlarsa yeni yılda ödenekleri yükselecek.

SOSYAL ÖDEMELERE AVANTAJ: 65 yaş aylığı ile engelli aylıkları ve evde bakım parası bağlanırken muhtaçlık durumuna bakılıyor. Muhtaçlık durumu tespit edilirken hane içinde kişi başına gelirin 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları için asgari ücretin 3'te 1'inden az, engelli bakım parasında ise 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması bu ödemelerden daha fazla vatandaşın yararlanmasını sağlayacak.

PRİMLER ARTACAK

Asgari ücretin artmasıyla birlikte ödenen SSK ve Bağ-Kur primleriyle isteğe bağlı ödenen primler ve GSS primleri de artmış olacak. Bu primler brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar hesaplanıyor. Borçlanma miktarları da artacak. Yani askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar Ocak ayından itibaren daha yüksek paralar ödenecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.