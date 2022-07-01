Asgari ücret zammı dakikalar sonra belli olacak
Türkiye'de 6 aylık enflasyon beklentisi 40,75 oldu. Asgari ücret temmuz zammının yüzde kaç oranında olacağı merak ediiliyor. En az yüzde 20 olması beklenen zam oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.
Asgari ücret zammının 1 Temmuz’dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
“Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:
* MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
* Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”
* MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
* MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.