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Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı için 15 kişilik komisyon üç kez bir araya geldi. Asgari ücret zammının belirlenmesinde dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Peki dördüncü asgari ücret toplantısı ne zaman? Saat kaçta? asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak?

Ekonomi 13.12.2021, 16:45
Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı için 15 kişilik komisyon üç kez bir araya geldi. Asgari ücret zammının belirlenmesinde dördüncü toplantı karar toplantısı olacak.

Asgari ücretle ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak. 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in asgari geçim tutarını 3 bin 100, Türk-İş’in 3 bin 900 olarak gördüğünü aktardı.

TİSK daha sonra yaptığı açıklama ile rakam vermediğini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından konuşan Önder, “Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.” diyerek tarafların ilk rakamlarını açıkladı.

Önder, “Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız” dedi.

* TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayanmış durumda.

* 2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapıldı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret enflasyon artışından daha fazla zamlandı.

* AK Parti 7 Haziran 2015'deki seçim öncesi asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmamış, ancak Kasım 2015'te yeniden gerçekleşen seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

* 2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5'luk bir artış yapılmıştı. Bu yıl da çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

*Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var.

“3 BİN 700 İLE 4 BİN ARASI BEKLENTİ”

*Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi.

*Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz.

“BAYRAM HAVASI ESTİRECEK”

Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, “Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayan ve en az dört oturum sürmesi planlanan asgari ücret müzakerelerinde bugüne kadar yapılandan daha yüksek bir artış yapacaklarını söyledi ancak herhangi bir sayı telaffuz etmedi.

AK Parti'nin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan “3600 ile ilgili olsun asgari ücretle ilgili olarak biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışması başlatıldı kısa zamanda açıklayacağız. Asgari ücrette bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca toplantıda yaptığı konuşmada da dar gelirli vatandaşları fiyat artışları karşısında koruyacak adımların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

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