Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı.

İLK TOPLANTI 2 ARALIK. İKİNCİSİ 10 ARALIK'TA YAPILDI

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

İLK RAKAMLAR TELAFFUZ EDİLEBİLİR

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

TİSK DESTEKLERDE, TÜRK-İŞ 2 BİN 578 LİRADA ISRARCI

Toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi. Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması gerektiği görüşünde.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

1. TOPLANTIDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SONUCU TİSK'İN AÇIKLAMASI

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken, asgari ücrette ne kadar değişiklik yapılacağına dair ortaya atılan senaryolar şu şekilde:

OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

OVP'deki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre zam yapılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre zam yapılırsa brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

Merkez'in son raporundaki yüzde 12.1'lik 2020 enflasyon tahminine göre artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2.605 TL olacak.

TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olacak.

TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olacak.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından önce açıklamalarda bulunan muhalefet partileri beklentilerini açıkladı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin net 3 bin lira olması gerektiğini belirtti.

HDP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

HDP İstanbul İl Eş başkanı Elif Bulut, "İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4 bin TL olmalı diyoruz" dedi.

BBP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

SAADET PARTİSİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL