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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Ekonomi 30.06.2022, 15:45 30.06.2022, 15:53
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

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