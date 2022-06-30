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ABD Başkanı Joe Biden, “Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kon
HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: “Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz”
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.
Ekonomi 30.06.2022, 15:45 30.06.2022, 15:53
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.