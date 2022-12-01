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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık’ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık’ta yapılacak.

Ekonomi 01.12.2022, 15:50
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık’ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık’ta yapılacak.

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