Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün ikinci toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son olarak 7 Aralık tarihinde bir araya gelmişti.