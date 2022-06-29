Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! Türk-İş'in talebi yüzde 40...

Asgari ücrette temmuz artışı için taraflar arasındaki görüşmeler başlarken, hükûmet, artış maliyetinden küçük işletmelerin etkilenmemesi için yeni bir destek planı hazırlıyor. Bu kapsamda, asgari ücrete temmuzda yüzde 25 civarında zam yapılması gündemde. Asgari ücretten kesilen SGK priminin belli sayıda işçi çalıştıran işletmeler açısından devlet tarafından karşılanması formülü de ağır basıyor.

TÜRK-İŞ YÜZDE 40 ZAM İSTEYECEK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda talep edeceği ‘ara zam' oranını Sözcü gazetesine açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi.



Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ DE MASADA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti ve hükûmet cephesinde, “Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 zam yapılmıştı. 4 Temmuz’da açıklanacak rakamlarla enflasyon oranının yıllık yüzde 75’i aşması bekleniyor. Bu durumda asgari ücretlerinin yüzde 25’lik bir kaybı söz konusu olacak. Bu farkın asgari ücrete yansıtılması bekleniyor. Böyle bir planlama ile yüzde 25’lik artışla, asgari ücret 5 bin 300 liraya çıkabilir” şeklinde bir hesaplama yapılıyor.

Asgari ücrete temmuzda yüzde 25 civarında zam yapılması durumunda, işveren üzerindeki yükü azaltmak için de bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda, asgari ücret üzerinden kesilen SGK priminin, belli sayıda işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Asgari ücretten 2022 yılı başından itibaren vergi kesintisi yapılmıyor. İşveren sadece SGK primi ödüyor. Mevcut asgari ücrete göre, işverenin devlete ödediği prim tutarı 875 lira. Temmuzda yapılacak artıştan sonra prim maliyeti de artacak.

Bu durumda, küçük işletmelerin işçi çıkarma riski ile karşı karşıya kalmaması ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi için prim desteği verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile komisyondaki tarafların yapacağı çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Asgari ücret artışında enflasyon kriterinin esas alınması konusunda bir uzlaşmaya varılırsa, 4 Temmuz’da açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacak.