Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret yarın saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret yarın mı açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, asgari ücretin de yarın açıklanacağını söyledi.