Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplanmıştı. Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak ediyordu. Beklenen an geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle yüzde 25 zamla 5.500 TL oldu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
- Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz
ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir.
- Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.
- Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.
- Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.
YENİ ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA OLDU
Yüzde 25 zam yapılarak asgari ücret net 5500 lira olarak açıklıyoruz.