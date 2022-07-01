Asgari ücret ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

- Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz

ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir.

- Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.

- Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.

- Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.

YENİ ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA OLDU

Yüzde 25 zam yapılarak asgari ücret net 5500 lira olarak açıklıyoruz.