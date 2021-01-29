Asgari ücret, maaş zammını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) saha araştırmasına göre Aralık ayında yüzde 14,1 ücret zammı planlayan şirketler, Ocak ayında planlarını revize ederek, yükseltti. Merkez Bankası’nın araştırmasında Ocak ayı itibarıyla şirketlerin “Ağırlıklandırılmış Ücret Artış Planı” 7,6 puan artış göstererek yüzde 21,8 oldu.

Enflasyon Raporu’nda yer verilen araştırmada, ücret artışının enflasyona etkileri de yakında incelendi. Nominal asgari ücrete oluşan yüzde 1’lik artış yılsonunda TÜFE’de 0,06 ila 0,08 puan aralığında yükselişe etki ediyor.

TCMB araştırmasında, asgari ücretteki değişimlerin ekonomi genelinde ücret değişimleri için önemli bir gösterge olduğu, “Yakın dönemdeki gelişmeler 2021 yılında öngörülen dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir” diye belirtildi.