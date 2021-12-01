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Asgari ücret komisyonu toplandı, basın açıklaması yapılıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce verdiği mesajı yineledi ve enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleneceğine dikkat çekti.

Ekonomi 01.12.2021, 14:26 01.12.2021, 16:47
Asgari ücret komisyonu toplandı, basın açıklaması yapılıyor

Asgari ücret maratonu ilk toplantıyla başladı.

Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyondaki dalgalanmada emekçimizi koruyacağımıza söz verdik. Kur ve enflasyon istikrara kavuşacaktır. Bunlar makro göstergeler değildir. Esas makro gösterge büyümedir." ifadelerini kullandı.

Bilgin konuşmasında bakanlığın yaptığı asgari ücret anketinin sonuçlarını da paylaştı.

Asgari ücret zammı için milyonların beklediği an geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapıyor.

Bilgin şunları söyledi:

Komisyonda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı." dedi.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında, "Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı. Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı övünme için söylenen bir şey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir. Mühendisinden işçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır. Düzenlemeler bizim için çok değerli olacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. Döviz önemsiz midir önemlidir ama bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çıkarak değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

Görüşmelerde enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 19,31 olması bekleniyor. Bu oranın üstüne refah payı da eklenecek. Zam oranının yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak son dönemde alım gücünün düşmesi nedeniyle yüzde 30'luk zam daha ağır basıyor. Bu orana göre net asgari ücretin 3 bin 673 lira olması bekleniyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Devamı gelecek...

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