Asgari ücret kararını beklemediler: Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam

Sendikalar ve hükümet arasında asgari ücret görüşmeleri sürerken, Garanti BBVA'dan flaş bir adım geldi.

Cuma günü nisan ayında yapacağı zammı ocak ayına çektiğini açıklayan ve tüm personele yüzde 25 genel bir zam yapan banka, asgari ücret ile çalışan güvenlik görevlisi ve benzeri kadrolardaki tüm personeline ise yüzde 47 zam yaptı.

Daha önce 4 bin 700 brüt maaş alan bu kadrolar, ocak ayından itibaren brüt 7 bin lira maaş alacaklar. Bu da net maaş olarak yaklaşık 5 bin liraya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET KARARINI BEKLEMEDİLER

Yeniçağ'ın Para Medya'ya dayandırdığı habere göre, Garanti BBVA asgari ücreti beklemeden taban maaşı 7 bin brüte çekerken, diğer bankaların komisyondan çıkacak kararı bekledikleri öne sürüldü. Denizbank’ın asgari ücreti dikkate almadan geçinme endeksi ile çalışanlarına zam yapacağı açıklanmıştı. TEB ve QNB Finansbank yeni zam kararı için bu ücreti bekliyor.