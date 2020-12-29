Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Türkiye’de 2021 yılında asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olması kararı alındı. Önümüzdeki günlerde bir iyileştirme olmazsa 500 lira zam yapılmış olacak.

Peki, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye’deki asgari ücret Avrupa sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Türkiye 26 ülke içinde sondan 3. sırada

En düşük asgari ücret ise 213 euro ile Arnavutluk’ta. Bu ülkeyi Bulgaristan (312), Türkiye’de ise son açıklanan rakamlara göre yaklaşık 308 euro (Euro/TL fiyatı 9.17 olarak baz alınmıştır.), Karadağ (331), Sırbistan (343) ve Letonya (430) izliyor.

Bu arada, Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret bulunmuyor.