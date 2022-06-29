Asgari ücret ek zammı yarına kaldı

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYON KARŞISINDA KORUNMASI BİZİM GÖREVİMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri aktardı:

"Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması."