banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"

Asgari ücret ek zammı yarına kaldı

Bugün ek zam için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki toplantı sona erdi. Komisyon üyeleri toplantının ardından beklenen açıklama için kameralar karşısına geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin rakamın yarın açıklanacağını duyurdu.

Ekonomi 29.06.2022, 14:41 29.06.2022, 14:45
Asgari ücret ek zammı yarına kaldı

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYON KARŞISINDA KORUNMASI BİZİM GÖREVİMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri aktardı:

"Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması."

#ek zam #asgari ücret
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu