Asgari Ücret Desteği Resmi Gazete' de Yayımlandı

13.01.2023 tarihli 32072 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince;



5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19’uncu maddesindeki değişiklik ile en düşük emekli aylığı 3.500,00.-TL’ den 5.500,00.-TL’ye çıkarılmıştır.



2023 yılı Ocak ile Haziran ayları için geçerli olmak üzere tekrar yürürlüğe giren 6661 sayılı Asgari Ücret Desteği 2023 yılı için günlük 13,33 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede aylık 400,00.-TL, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında olan özel sektör işverenleri için 500,00.-TL olarak belirlenmiştir.



5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici madde çerçevesinde pandemi sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemlerine ilişkin hatalı işlemlerden kaynaklanan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32’nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından SGK’ya sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin SGK’ya başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacaktır.



5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeye istinaden 2022 son altı ayına ilişkin TÜFE oranından bağımsız olarak emekli aylıkları ile memur maaşlarına 2023/Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artış uygulanmıştır. Bu sayede kıdem tazminatı tavan tutarı ve çocuk yardımı gelir vergisi istisna tutarı yeniden güncellenecektir



Yayımlanan %30 memur zammı değişikliği ile kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19.982,82 TL' ye yükseltildi. Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle bu zam oranına göre kıdem tazminatı tavanı güncellenecektir. Bu itibarla 17.904,62 TL'ye göre kıdem tazminatı ödemesi yapan işyerlerinin fark kıdem tazminatı ödemesi gereklidir.



Memur maaş katsayılarının ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanının kısa bir süre içinde açıklanmasını bekliyoruz.