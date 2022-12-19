Asgari ücret belli oluyor; Peki masadaki son rakam ne?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü yapılması ve bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyordu.

Konuyla ilgili açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada asgari ücret için tarih verdi. Bakan Bilgin "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadesini kullandı.

Bilgin “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız” diyen Bilgin, “Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da bir açıklama yaptı. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak ise vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini söyledi.

Türk Metal Sendikası Bursa 1 nolu şube genel kurulunda konuşan Kavlak, "Herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla ilgili" dedi, komisyonda ücret kadar önem verdikleri bir konunun da vergi düzenlemesi olduğuna çekti.

Kavlak, "Masada bu kez, hepimizin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz" dedi.

Kavlak, asgari ücret zammı için ise "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu. Kavlak, işçilere, "Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız" sözleriyle seslendi.

BAKANLIK ANKETİ: 7 BİN 845 TL

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2'NCİ TOPLANTIDAN DA RAKAM ÇIKMADI

Milyonlarca çalışan, asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını büyük bir merakla bekliyor. Görüşmelerde ikinci tur geride kaldı. Son toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesi sonrasında da bir rakam ortaya çıkmadı.

Görüşmelerde hükümet; işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi.

Şimdi sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında. Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta yapılacak. Toplantıda yeni asgari ücretin belirlenebileceği ifade ediliyor.

15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar, oy çokluğu ile alınıyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte asgari ücret kümülatif olarak 2022'de yüzde 95 artmış, net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur. Bundan sonraki toplantı son mu olur onu bilemiyorum; ama yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlanacak. TÜİK’ten bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız." ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Bugün gelen raporları değerlendirdik, birkaç ek bilgi istedik. Onlar da geldiğinde kamuoyu ile paylaşıp nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de bu yıl yine masada. Talebimizi yineledik" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.