banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Asgari ücret Avrupa'da ne kadar?

Temmuz ayında yapılan zam ile Türkiye'nin asgari ücret tutarı TL cinsinden 5.500 TL Brüt ise 6 bin 471 liraya yükselmişti. Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 Temmuz kuruna göre Türkiye’de aylık brüt asgari ücret 370 euroya yükseldi. Türkiye bu miktar ile sadece Kuzey Makedonya (359 euro), Bulgaristan (332 euro) ve Arnavutluk’u (248 euro) geride bıraktı. Peki diğer ülkelerde durum nasıl? İşte detaylar...

Ekonomi 05.07.2022, 15:48 05.07.2022, 16:06
Asgari ücret Avrupa'da ne kadar?

ÜLKELERE GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARI

Lüksemburg: Asgari ücret: 2257 euro

İrlanda: Asgari ücret: 1775 euro

Hollanda: Asgari ücret: 1725 euro

Belçika: Asgari ücret: 1658 euro

Almanya: Asgari ücret: 1621 euro

Fransa: Asgari ücret: 1603 euro

İspanya: Asgari ücret: 1126 euro

Slovenya: Asgari ücret: 1074 euro

Portekiz: Asgari ücret: 823 euro

Malta: Asgari ücret: 792 euro

Yunanistan: Asgari ücret: 774 euro

Litvanya: Asgari ücret: 730 euro

Polonya: Asgari ücret: 655 euro

Estonya: Asgari ücret: 654 euro

Çekya: Asgari ücret: 652 euro

Slovakya: Asgari ücret: 646 euro

Hırvatistan: Asgari ücret: 624 euro

Macaristan: Asgari ücret: 542 euro

Karadağ: Asgari ücret: 533 euro

Romanya: Asgari ücret: 515 euro

Letonya: Asgari ücret: 500 euro

Sırbistan: Asgari ücret: 401 euro

Türkiye (2022'nin ikinci yarısı)
Asgari ücret: 370 euro

Kuzey Makedonya: Asgari ücret: 359 euro

Bulgaristan: Asgari ücret: 332 euro

Türkiye (2022'nin ilk yarısı)
Asgari ücret: 328 euro

Arnavutluk: Asgari ücret: 248 euro

Eurostat 2022 ikinci yarı ücretlerini henüz açıklamadı.Eurostat’ın temmuz ayı sonunda yılın ikinci yarısına dair ücretleri açıklamasının ardından bu sıralama Türkiye aleyhine değişebilir.

kaynak: Haber 3

#asgari ücret
Yorumlar (0)
28°
açık