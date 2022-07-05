Asgari ücret Avrupa'da ne kadar?
Temmuz ayında yapılan zam ile Türkiye'nin asgari ücret tutarı TL cinsinden 5.500 TL Brüt ise 6 bin 471 liraya yükselmişti. Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 Temmuz kuruna göre Türkiye’de aylık brüt asgari ücret 370 euroya yükseldi. Türkiye bu miktar ile sadece Kuzey Makedonya (359 euro), Bulgaristan (332 euro) ve Arnavutluk’u (248 euro) geride bıraktı. Peki diğer ülkelerde durum nasıl? İşte detaylar...
ÜLKELERE GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARI
Lüksemburg: Asgari ücret: 2257 euro
İrlanda: Asgari ücret: 1775 euro
Hollanda: Asgari ücret: 1725 euro
Belçika: Asgari ücret: 1658 euro
Almanya: Asgari ücret: 1621 euro
Fransa: Asgari ücret: 1603 euro
İspanya: Asgari ücret: 1126 euro
Slovenya: Asgari ücret: 1074 euro
Portekiz: Asgari ücret: 823 euro
Malta: Asgari ücret: 792 euro
Yunanistan: Asgari ücret: 774 euro
Litvanya: Asgari ücret: 730 euro
Polonya: Asgari ücret: 655 euro
Estonya: Asgari ücret: 654 euro
Çekya: Asgari ücret: 652 euro
Slovakya: Asgari ücret: 646 euro
Hırvatistan: Asgari ücret: 624 euro
Macaristan: Asgari ücret: 542 euro
Karadağ: Asgari ücret: 533 euro
Romanya: Asgari ücret: 515 euro
Letonya: Asgari ücret: 500 euro
Sırbistan: Asgari ücret: 401 euro
Türkiye (2022'nin ikinci yarısı)
Asgari ücret: 370 euro
Kuzey Makedonya: Asgari ücret: 359 euro
Bulgaristan: Asgari ücret: 332 euro
Türkiye (2022'nin ilk yarısı)
Asgari ücret: 328 euro
Arnavutluk: Asgari ücret: 248 euro
Eurostat 2022 ikinci yarı ücretlerini henüz açıklamadı.Eurostat’ın temmuz ayı sonunda yılın ikinci yarısına dair ücretleri açıklamasının ardından bu sıralama Türkiye aleyhine değişebilir.
kaynak: Haber 3