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Asgari ücret açıklandı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu.

Asgari ücret açıklandı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 17:23
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Asgari ücret açıklandı

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 LİRA

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2020  asgari ücreti  açıklamak için kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk: Asgari ücrette Avrupa'da 10. sıradayız

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Asgari ücreti açıklamadan önce Türkiye ile Avrupa arasındaki asgari ücret ödeneklerini karşılaştıran Bakan Selçuk,  daha önceki açıklamalarında asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söylemişti.

Bugün de konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk "AB ülkeleriyle kıyasladığımızda satın alma gücünde 2002'de 15. sıradayken, 2019 yılında 10. sıraya yükseldik." dedi.

Bakan Selçuk'un ardından işçileri temsilen söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu rakamla işçilerin ancak 10 gün geçinebileceğini ifade etti.

"ALIM GÜCÜNÜN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ DÖNEM"

Irgat, şunları söyledi; "Biz Türk-İş olarak, açlık yoksulluk ve bir kişinin yaşam maliyetini daha önce sizinle açıkladık. Bu rakam ciddi araştırmalar sonucunda çıktı. 2 bin 578 lira rakamını açıkladık. En az bu ücret olacağını sizlerle paylaştık. Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemiyoruz. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü dönemi yaşanıyoruz. Bu rakam işçilere 10 gün yeter. Karara katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz. Toplantıdan ayrılıyoruz."

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:38
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