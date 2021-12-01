Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman? 2021 Asgari ücret zam oranı ne kadar oalcak?

Milyonların gözü 2022 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmelerinde. 2022 Asgari ücret zammının ne zaman belli olacağı ve tahmini rakamlara ulaşmak için 2021 asgari ücret zam oranının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor.

BAKAN BİLDİN’DEN 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını belirlemek için gerçekleştirdiği ilk toplantı bugün yani 1 Aralık tarihinde gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada “Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2022 yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantı ile bugün resmi olarak başlıyor.

2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KİMLER KATILIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahibi olacağı toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyesi bulunan konfederasyon olan Türk-İş temsil edecek.

İşveren temsilcilerinin başkanlığında TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç bulunurken, işçi heyetinin başkanlığında ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bulunacak.

2022 ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez bir araya geliyor.

Daha önceki yıllarda gerçekleşen toplantılardan farklı olarak 2022 asgari ücret görüşmelerinde hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonunu beklemeden daha hızlı bir şekilde müzakere edilmesi konusunda hemfikir. Bu durum, 2022 asgari ücretinin aralık ayının ortasında belli olacağı görüşünü güçlendiriyor.

AKP DÖNEMİNDE YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

TÜİK’i verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayandı. 2002-2021 yılları arasında asgari ücret miktarına yalnızca 3 sene enflasyondan daha düşük zam uygulandı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret zammı enflasyon artışından daha fazla gerçekleşti.

AKP 7 Haziran 2015 tarihindeki seçimden önce asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmadı. Fakat Kasım 2015’te yeniden yapılan seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını duyurdu.

2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5’luk bir artış gerçekleşmişti. 2022 asgari ücret görüşmelerinde de çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

2022 asgari ücret görüşmelerinde de çalışanları temsilen masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay konuya ilişkin “Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın’ demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” ifadelerini kullandı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2022 asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçinin beklentisini “alt çizgi” formülüyle açıklamıştı. Atalay, hükümetten TÜİK'in açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) üzerinde bir zam beklediklerini belirttiği açıklamasında Türk-İş'in istediği yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının dikkate alınması halinde, 2 bin 825 TL olan asgari ücret için pazarlık masasına 3 bin 850 liranın üzerinde bir rakamın sunulması gerekiyor. Atalay, TÜİK'in yaklaşık yüzde 20'lerdeki tüketici enflasyonunun masada ciddiye bile alınamayacağını, toplumun büyük bölümünün tebessümle karşılayacağı bir rakamın peşinde olduklarını ifade etti. Atalay, “Yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabi ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli” diye konuştu.

VERGİ VE PRİM İNDİRİMİ İÇERMEYEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞ SENARYOLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son enflasyon raporuna göre; 2021 yılsonu için enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak güncellendi. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise TÜFE’deki yıllık artış yüzde 20'ye dayandı. Kasım ve aralık aylarında gerçekleşen enflasyonun son 18 yılın ortalaması düzeyinde çıkması durumunda yıllık enflasyon yüzde 17,66; bir önceki yılki düzeyde çıkması durumunda ise yüzde 19,89 olacak.

Vatandaşların cüzdanına yansıyan enflasyonun çok daha yüksek olduğu belirtilirken yaklaşık olarak resmi enflasyonun yüzde 20 olarak kabul etmek mümkün görünüyor.

Vergi ve prim indirimi yapılmaması durumubda halen 3 bin 577.50 lira olan brüt asgari ücret rakamı 4 bin 300 liraya yükselirse yüzde 20, 4 bin 400 lira olarak gerçekleşirse yüzde 23, 4 bin 500 lira olursa yüzde 26, 4 bin 600 lira olursa yüzde 29, 4 bin 700 TL olursa yüzde 31, 4 bin 800 TLolursa yüzde 34, 4 bin 900 lira olursa yüzde 37, 5 bin TL olursa yüzde 40 oranında zam yapılmış olacak.

Net asgari ücret ise yüzde 26 artış ile 3 bin 554 TL, yüzde 31 artışla 3 bin 712 lira, yüzde 34 artış ile 3791 TL, yüzde 40 artışla da 3949 lira olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti şu an 4 bin 203 lira seviyesinde. Bu rakam, yüzde 31 artış senaryosunda 5522 TL’ye, yüzde 40 artış senaryosunda ise 5757 liraya çıkacak.

VERGİLERİN AZALTILMASI TALEP EDİLİYOR

İşçi ve işveren tarafının mutabık kaldığı başka bir konu ise vergi indirimi. Her ikisi de, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerdeki vergilerin kademeli şekilde azaltılmasını istiyor.

2022 asgari ücret görüşmeleri öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin 2022’de de sürdürülmesi talebinde ısrarlı.

TÜRK-İŞ’İN 2022 ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türk-İş ise yeni asgari ücrete ilişkin talebini kamuoyu ile henüz paylaşmadı. Ancak TÜRK-İŞ "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yeni asgari ücret, yasaya göre işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile kararlaştırılıyor. işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantı sonrasında komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta gerçekleştiriyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?

2021 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre 500 lira artmıştı ve zam oranı yüzde 21,56 olarak gerçekleşmişti.

2021 yılı asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak gerçekleşti. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden ayrı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, işçi başına 4 bin 203 lira 56 kuruş oluyor. Bu rakamın 3 bin 577 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu meydana getiriyor.