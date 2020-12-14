Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık’ta üretime geçiyor

Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’nın üretim ekosistemine yeni bir sayfa açacağını ve İmalat sanayii alanında kamu-özel sektör iş birliğinin en başarılı örneklerinden birisi olacağını söyledi. 21 Haziran 2018 tarihinde yetkilendirme kararıyla başlayan sürecin 17 Aralık’ta fabrikanın üretime geçmesiyle taçlandığını kaydeden Altunyaldız, “Malumunuz olduğu üzere salgın dönemi tedbirleri çerçevesinde tüm toplu organizasyonlar bir süreliğine ertelendi. 17 Aralık’ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Cumhurbaşkanımızın Konya’yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nde toplamda 500 milyon TL’lik stratejik bir yatırımın ürünü olan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası sadece üretim kapasitesiyle değil aynı zamanda ortaya çıkaracağı üretim ekosistemiyle Konya sanayisinin çekici güçlerinden birisi konumuna erişecek” diye konuştu.

“SİLAH VE SİLAH SİSTEMLERİNİN TASARIM, ÜRETİM VE İNOVASYON MERKEZİ OLACAK”

Gerek tasarlanışı gerekse de inşası ile Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın bir model olduğunu anlatan Altunyaldız, “ASELSAN’ın teknik ve operasyonel tecrübesi ve kabiliyetiyle birlikte yükselen katma değerli üretimimizin yıldızlarından olacak. 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Fabrikanın bir model yatırım olduğundan bahsetmiştim. Savunma sanayii başta olmak üzere nitelikli üretim ekosistemini geliştirecek olan yatırım aynı zamanda kaynakların etkin kullanımı ve israfın önlenmesi açısından da örnek bir yatırım olarak dikkat çekiyor. ASELSAN’ın yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü projelerde tecrübe kazanan personel aynı zamanda nitelikli AR-GE projelerinde de görev yapıyor. Ayrıca fabrika ileriki zamanlarda Bilişim Teknolojileri yapılarına da uyumlu bir şekilde tasarlanmış durumda. Savunma sanayii sistem, üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütüleceği fabrika aynı zamanda silah ve silah sistemlerinin tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak. Konya’ya atfettiği değeri ve sevgiyi Konya yatırımlarıyla taçlandıran ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nı Konyamıza ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“TOPLAM 1 MİLYON 581 BİN METREKARELİK ALAN TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİLDİ”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, ASELSAN'ın Konya'ya yapacağı yatırım ilk kez 2018 yılının Haziran ayında kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. O günden bu yana büyük bir heyecan içerisinde olduklarını aktaran Kütükcü, “Aslında biliyorum ki; bu heyecanı sadece biz değil, bu şehirde yaşayan herkes taşıyor. Çünkü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Konya sanayi tarihinin en stratejik yatırımı. Bu yatırım, şehrimizin daha yüksek katma değer üretme yolculuğundaki en güçlü adımı. Bundan sonra Allah'ın izniyle yeni adımlar da gelecek. Malumunuz, ASELSAN fabrikamızın da içinde bulunduğu toplam 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu alan bütün stratejik yatırımlara, teknoloji üretecek, yüksek katma değer üretecek tüm yatırımcılara açık. Hatta Konya Teknoloji Endüstri Bölgemizin ikinci yatırımını da aldığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



"ASELSAN KONYA, KONYA TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN İLK MEYVESİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, ASELSAN’ın Konya’ya yatırım yapacağında hiç tereddüt etmeden arsayı bedelsiz olarak devrettiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli görevlerinden birinin istihdam olduğunu anlatan Başkan Altay, “Bugün gelinen noktadan büyük mutluluk duyuyorum. ASELSAN’ın Konya’ya yatırımı çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve şu an itibariyle 17 Aralık’ta hizmete açılacak. ASELSAN Konya, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinin ilk meyvesi. İnşallah devam eden sürecin çok daha gelişeceğine dair inancım tam. 1 milyon 580 bin metrekare alanda oluşturulan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, Konya için çok önemli bir üretim merkezi haline dönüşüyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi konumuyla, üretim kapasitesiyle Konya’ya çok önemli bir değer katacak. Konya sanayisi, organize sanayi bölgeleriyle zaten Türkiye’nin üretim üssü. 2 milyar doları aşan ihracat rakamlarıyla bunun en büyük göstergesinde bunu ifade ediyor” dedi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kona Sanayi Odası Memiş Kütükcü ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ile basın mensupları katıldı.