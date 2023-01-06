ASELSAN ’dan 59,4 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle toplam bedeli 59,4 milyon euro olan satış sözleşmesi imzaladığı açıkladı.

ASELSAN’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada uluslararası bir müşteriyle satış sözleşme imzalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ’’ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 euro tutarında bir satış sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılında gerçekleştirilecektir ’’denildi.