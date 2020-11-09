banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Piyasalarda coşku var
Piyasalarda coşku var
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Ekimde en fazla borsa kazandırdı

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

Ekonomi 09.11.2020, 11:33
2002
ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı az bulutlu
banner378