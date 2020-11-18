ASELSAN 1975 ile birbirinden farklı temadaki logolu ürünler tüm Türkiye’de satışta

ASELSAN, fiziki ve dijital platformlarda satışa çıkaracağı logolu ürünlerini halkla buluşturuyor. Görme ve işitme engelliler için ayrı bir seri hazırlayan ASELSAN, farkındalık koleksiyonu ile toplumsal duyarlılık gösteriyor. ASELSAN 1975 Mağazası’ndan elde edilecek gelirler, ASİL Derneği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ASELSAN, yoğun istek üzerine logosunun yer aldığı ürünleri altı farklı konsept tasarımda buluşturuyor. Hikâye ve ürünün bir araya geldiği tasarımlarda değerli Türk bilim adamlarını kahramanlaştırıldığı, farklı teknolojik terimlerin ve formüllerin açıklandığı, işaret dilinin ve Braille alfabesinin kullanıldığı çeşitli konseptler yer alıyor. ASELSAN 1975’te ASELSAN’ın teknolojik çözümlerinin ve bir yıl önce ASELSAN tarafından faaliyete geçirilen gelecek nesillere teknoloji okuryazarlığı alışkanlığını aşılamayı hedefleyen Tekno Macera platformunun sevimli robot karakteri ASEL’in de yer aldığı ürünler satışa sunuluyor.

Özenle düşünülmüş tasarımlar Macunköy yerleşkesinde ve dijitalde

Çeşitli konseptlere göre üretilmiş çanta, şapka, tişört, polar hırka, mont gibi tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri, kupa, termos gibi günlük kullanıma yönelik ürünler ve daha birçok ürün mağazada satışa sunuldu. İlerleyen günlerde ürün çeşitliliği ve stoklar da artacak. ASELSAN 1975 hem fiziksel mağaza hem de internet sayfası üzerinden hizmet verecek. www.aselsan1975.com adresinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilecek ve yurdun dört bir köşesine kargo teslimatı yapılacak. Aynı zamanda ASELSAN Macunköy yerleşkesi içerisinde yer alan mağazadan da ASELSAN’ı ziyarete gelecek olan herkes alışveriş yapabilecek.

ASELSAN 1975’ten elde edilen gelirler ise bir yıl önce “Geleceğe umut hayata değer” sloganıyla ASELSAN bünyesinde kurulan ASİL Derneği’ne aktarılarak, ihtiyaç sahiplerine destek olunacak.