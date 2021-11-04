Aşağı Kaleköy, ‘Yılın Hidroelektrik Santrali Projesi’nde gümüş ödül kazandı

Cengiz Holding’in ortağı olduğu Kalehan Enerji, Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesiyle ‘Yılın Hidroelektrik Santrali Projesi’ dalında gümüş ödülün sahibi oldu.

Asian Power Awards 2021, bu yıl 17’nci kez, enerji sektöründe yenilikçi ve öncü girişimlerin tanınması temasıyla düzenlendi. Cengiz Holding’in yüzde 50 ortak olduğu Kalehan Enerji’nin Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi, ‘Yılın Hidroelektrik Santrali Projesi’ dalında gümüş ödülün sahibi oldu.

Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, tüm dünyada yenilenebilir enerjinin önemi artarken, hidroelektrik ve güneş enerjisinden oluşan Türkiye’nin ilk hibrit enerji santraliyle bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin özellikle hidroelektrik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Keleş, “Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajı, HES ve GES santralimiz, toplam 580 megavat kurulu güce sahip. Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6’ncı barajının da bulunduğu enerji santralimizle 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek büyüklükte elektrik üretiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlarken toplumu, çevreyi ve kültürel mirası koruyan projelere de imza attıklarının altını çizen Keleş, şöyle devam etti: “Asya bölgesinin en prestijli ödüllerinin, tüm dünyanın seçkin enerji şirketlerine verildiği bir platformda ülkemizden bir şirketin de ödüle layık görülmesi gurur verici. Bu ödül için inşaattan üretime kadar tüm süreçlerde büyük katkıları bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.’’

4 kategoride veriliyor

17 yıldır düzenlenen Asian Power Awards, yenilenebilir, termik enerji projelerin yanı sıra, destek ve işletme olarak dört kategoride veriliyor. Kalehan Enerji’nin de bulunduğu kategoride, projelerin benzersiz ve yenilikçiliğin yanı sıra sektörde öncü olması ve inovasyon gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.