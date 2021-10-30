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Arzum, kadın satranç sporcularına verdiği destekle dünya şampiyonu çıkarmayı hedefliyor

- Arzum Yönetim Kurulu Üyesi Rezan Kolbaşı:- "Teşvik ve farkındalıkta bizim de ismimizin geçiyor olması büyük mutluluk. Lisanslı sporcu sayılarındaki artış yükseldikçe uluslararası yarışmalardaki başarılarımız da artacaktır. Gelecekte bir dünya şampiyonu çıkarmak en büyük hedefimiz"- "Kadınların dokunuşlarıyla zenginleşecek yeni yaşam alanları yaratma arzumuz en büyük motivasyonumuz. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'yla kadınların ve genç kızların kişisel yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ediyoruz"- "Sponsor olduğumuz ilk günden bu yana şampiyonada yarışan kadın sporcu sayılarında iki kattan fazla artış oldu"

Ekonomi 30.10.2021, 11:01
Arzum, kadın satranç sporcularına verdiği destekle dünya şampiyonu çıkarmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - Arzum Yönetim Kurulu Üyesi Rezan Kolbaşı, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na verdikleri desteğe ilişkin, "Teşvik ve farkındalıkta bizim de ismimizin geçiyor olması büyük mutluluk. Lisanslı sporcu sayılarındaki artış yükseldikçe uluslararası yarışmalardaki başarılarımız da artacaktır. Gelecekte bir dünya şampiyonu çıkarmak en büyük hedefimiz." dedi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na 2009'da başlattıkları sponsorlukla bugüne kadar 2 binin üzerinde sporcuya destek verdiklerini bildirdi.

Yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına katkı sağladıklarını aktaran Kolbaşı, "Ülkemizin en prestijli satranç şampiyonaları arasında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada dereceye girmiş sporcularla beraber 7'den 77'ye binlerce lisanslı kadın sporcunun mücadele etmek istediği bir şampiyona haline dönüştü." dedi.

Satrancın iş hayatında da başarı sağlayabileceğine işaret eden Kolbaşı, şöyle konuştu:

"Kadınların dokunuşlarıyla zenginleşecek yeni yaşam alanları yaratma arzumuz en büyük motivasyonumuz. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'yla kadınların ve genç kızların kişisel yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ediyoruz. Sosyal yaşamda özgün bir yere sahip olan satranç sporunda, kadınları bu özel spora teşvik etme ve onlara destek olma fırsatı bulduğumuz için Arzum olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Satranç, insanların büyük resme bakıp daha sonra kendi hayat yollarını bulmakta stratejik düşünmeyi geliştirdiği için çok önemli bir spor. Zekayı kullanma, düşünme, odaklanma ve konsantrasyon gerektiriyor. Zamanı efektif kullanmak, günlük hayatın her alanında önemli. Satranç sporuyla ilgilenen gençlerin okulda daha başarılı olduğunu biliyoruz. Tüm bu özellikler iş dünyasında başarılı olmak için de gerekli. Gençlere, okul ve iş yaşantısında başarılı olabilmeleri için satranç sporunun mantığını kavramalarını öneririm."


- "Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında"


Rezan Kolbaşı, faydalı ve sorumlu marka anlayışını benimsediklerini ifade ederek, "Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuz da sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz başlıklarımızdan biri. Satranca gönül vermiş kadınlara destek olurken 'Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında' diyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kadınların zekasına ve çevikliğine güveniyoruz." dedi.

Küçük yaşlardan itibaren satranca teşvik olmak gerektiğini vurgulayan Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Sponsor olduğumuz ilk günden bu yana şampiyonada yarışan kadın sporcu sayılarında iki kattan fazla artış oldu. Arzum olarak, satranç alanındaki potansiyelin her geçen yıl artması bizi de heyecanlandırıyor. Sporcu sayılarımızdaki rekor yükselişle amacımıza adım adım ulaştığımızı görüyoruz. Bu sayıların, ilerleyen yıllarda artacağını ve erkek-kadın sporcu sayısı arasındaki farkın da azalacağını düşünüyor ve umuyoruz. Teşvik ve farkındalıkta bizim de ismimizin geçiyor olması büyük mutluluk. Lisanslı sporcu sayılarındaki artış yükseldikçe uluslararası yarışmalardaki başarılarımız da artacaktır. Gelecekte bir dünya şampiyonu çıkarmak en büyük hedefimiz."


- "Satrançta cinsiyet ve yaş farkı yok"


Netflix'in The Queen's Gambit dizisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de satranca olan ilginin arttığını dile getiren Kolbaşı, "Dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmayı hedefleyen genç bir kızın yaşam öyküsü, örnek teşkil etmesi için çok değerli. Türkiye Satranç Federasyonu, satrancın ülkemizde hak ettiği değer ve ilgiyi görmesi, bilinirliğinin artması için büyük emek sarf ediyor. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın göreve geldiği Kasım 2012'de 189 bin olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 1 milyon 22 bin. Federasyon 30 bine yakın satranç sınıfı açılmasına öncülük ederken, devlet koruması altındaki çocuklardan çocuk cezaevlerindekilere kadar pek çok evladımız için satranç sınıfı açarak satrancın her yere ve herkese ulaşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Satrançta cinsiyet ve yaş farkı olmadığına işaret eden Kolbaşı, "4-5 yaşındaki okul öncesi çocuklar satrancı öğrenebildiği gibi 80 yaşındaki sporcular da turnuvalara katılabiliyor. Satranç, hem tüm aileyle evde hem de dijital platformlarda oynanabiliyor. Federasyonun çabaları ve bizim gibi sponsorların desteklemesiyle ilgi her geçen gün artsa da bunun daha da yüksek seviyelere çıkmasını arzu ediyoruz. Hem kadın sporcu anlamında hem de genel olarak satrançta daha ileri bir noktaya erişebilmek için federasyonumuzla el ele çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

#Arzum Yönetim Kurulu Üyesi Rezan Kolbaşı
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